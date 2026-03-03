En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Fan de las hamburguesas? Habrá importante festival en Bogotá: esta es la fecha

¿Fan de las hamburguesas? Habrá importante festival en Bogotá: esta es la fecha

Las personas que asistan podrán probar diversas hamburguesas, no solo colombianos, sino incluso de cocina internacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad