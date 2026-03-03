¿Fan de las hamburguesas? Habrá importante festival en Bogotá: esta es la fecha

Hace años en Bogotá se popularizaron los eventos gastronómicos en donde, incluso, las personas hacen extensas filas para probar productos exclusivos. Uno de los casos más famosos ha sido el de Burguer Master, de Tulio Recomienda, en donde las hamburguesas se roban el protagonismo entre los comensales.

No obstante, este no ha sido el único, sino que también apareció el Burgerville y que, este 2026, tendrá una nueva edición en La Hacienda San Rafael, que a diferencia del Burguer Master, todos los restaurantes se encuentran en el mismo sitio.

Esta edición se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo. El evento celebra su quinta edición en una nueva sede, La Hacienda San Rafael, un espacio bastante amplio. Es importante recordar que el Burguer Master llegará en el mes de mayo aún si fechas confirmadas.

Hamburguesa, referencia Foto: Pexels

Lista de restaurante del Burgerville

Restaurantes participantes



Godo Facts Food Ko Asian Kitchen Cotiza Longaniza Aliendo de Dragón Home Burgers The Red Turtle Ovejo Bícono Bubu Burger Cabrera Resto Bar Reburger Agadon Longos Ganzō Los Tacos Norteños Ideal Gauchos Los Valientes Renne Peruvian Bistro Sir Frank Andres Carne De Res Universal Birrería Macha El Libanés Frencheese Burger Santiago Smashed Burger Bensa Salvaje Ossolima

Restaurantes invitados desde Medellín



Andes Smash Burger (Medellín) Bramante (Medellín)

Restaurante invitado desde Perú



Big Boy by Godo (Perú)

Burgerville nació en Bogotá y con el paso de los años se ha integrado al calendario gastronómico de la ciudad. En su edición 2025, el evento registró 31.221 asistentes, con 129.432 platos vendidos y la generación de 1.983 empleos relacionados con su operación.



Las entradas para Burgerville 2026 están disponibles a través de la plataforma TuBoleta. El valor de la boletería por día es de $24.000 pesos, más $3.000 de servicio. También se ofrece el paquete “Comiéndose el Mundo”, que incluye acceso a los tres días del evento por $65.000 pesos, más $6.500 de servicio.