Base de la CIA en Arabia Saudí fue alcanzada por ataque iraní con drones

Base de la CIA en Arabia Saudí fue alcanzada por ataque iraní con drones

En otro ataque hacia objetivos estadounidenses en la región, Irán logró impactar un estacionamiento cercano de la embajada estadounidense de Dubai.

