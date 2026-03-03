MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 3 de marzo de 2026

La jornada de juegos de suerte y azar en Colombia del martes 3 de marzo de 2026 cerró con noticias significativas para los apostadores de Miloto.

Tras la realización del sorteo número 495, la entidad informó que el premio mayor no fue despachado, lo que genera un incremento automático en el botín principal, situándolo en la atractiva cifra de $400 millones de pesos para la próxima edición.

Las balotas que marcaron la suerte en la noche de este martes 3 de marzo fueron: 22 - 30 - 27 - 06 - 38.



Cómo jugar MiLoto

Miloto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y económica. A diferencia de otros juegos tradicionales, su selección se basa en escoger cinco números del 1 al 39. Esta estructura técnica ofrece probabilidades competitivas, lo que explica la frecuencia con la que los acumulados son entregados en distintas regiones del territorio nacional.



Desde su lanzamiento, esta modalidad ha buscado captar a un público que prefiere apuestas menores con premios significativos, inyectando además recursos importantes al sistema de salud de Colombia a través de las transferencias legales por concepto de explotación de juegos de suerte y azar.



Nuevo acumulado y próximos sorteos

Al no caer el premio mayor este jueves, el sistema no se reinicia para el próximo sorteo. La organización ha anunciado que el nuevo acumulado sube a $300 millones de pesos, cifra que continuará incrementándose si no se reportan ganadores del premio mayor en las jornadas venideras.

Los interesados en participar pueden adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la red de servicios en todo el país, así como en las plataformas digitales oficiales. La recomendación de los expertos siempre se enfoca en verificar los resultados a través de los canales institucionales para evitar fraudes y asegurar el cobro oportuno de los incentivos.