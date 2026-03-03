Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 3 de marzo de 2026

El martes 3 de marzo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 3 de marzo

El gran protagonista de la noche fue el número 1348 de la serie 267, correspondiente al premio mayor de $11.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4744)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 3 de marzo de 2026, es el 8305 de la serie 161. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!



Resultado de MiLoto - 3 de marzo

El evento, que se transmite habitualmente bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia, reveló las balotas que hoy cambian la realidad financiera de una familia colombiana. La combinación ganadora fue: 22 - 30 - 27 - 06 - 38.