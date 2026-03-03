Propuestas de Mauricio Cárdenas: Recap - programa completo del 3 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del martes 3 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- El precandidato Mauricio Cárdenas habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones del 8 de marzo de la Gran Consulta por Colombia.
- El mandatario Gustavo Petro pide impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo.
- Guerra en Irán: base de la CIA en Arabia Saudí fue alcanzada por ataque iraní.
- La Aerocivil se distancia de MinTransporte y no cambiará regulación de slots en El Dorado.
- Más de 35.000 militares custodiarán elecciones del 8 de marzo en la región Caribe.