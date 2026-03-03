Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

El Juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó la libertad condicional del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez. El exdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.

Maza Márquez permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de la pena. Aún permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, a la espera de ser notificado.

El despacho judicial argumentó que Maza Márquez cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para solicitar la libertad condicional, además de acreditar buena conducta y cumplir los requisitos administrativos y disciplinarios. La decisión quedó consignada en auto que fija el periodo de prueba y la obligación de constituir caución prendaria de cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.

Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia como coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, en el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.



La sentencia también incluyó la responsabilidad por la muerte del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las lesiones ocasionadas al escolta Pedro Nel Angulo Bonilla durante el mismo atentado.