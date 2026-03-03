En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

El exdirector del DAS permanecía preso desde el 20 de noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de condena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad