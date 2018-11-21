En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sam Neill
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / General Maza Márquez

General Maza Márquez

Maza Márquez.
Política

Fiscalía resolvió situación jurídica de Miguel Maza Márquez por asesinato de Carlos Pizarro

Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
Judicial

Ordenan libertad para el general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

320448_Blu Radio // Maza Márquez Foto: AFP
Primicia
Nación

Maza Márquez niega haber sido “puente” entre Policía y Carlos Castaño para crear ‘Los Pepes’

Hugo Aguilar
Nación

Hugo Aguilar revela reunión con paramilitares, avalada por Maza Márquez, para matar a Pablo Escobar

320448_Blu Radio // Maza Márquez Foto: AFP
Primicia
Nación

JEP no acepta sometimiento de general Maza Márquez por magnicidio de Luis Carlos Galán

22603_Miguel Maza Márquez / AFP
Primicia
Nación

El general (r) Miguel Maza Márquez renunciará a la JEP

232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
Nación

El tiempo pasa y la verdad desaparece: polémica frase de Maza Márquez en la JEP

232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
Judicial

Enfrenté el paramilitarismo y no conocí de crímenes del DAS contra la UP: Maza Márquez en la JEP

Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
Judicial

Corte Suprema no resolverá petición de Miguel Maza Márquez de trasladar su caso a la JEP

232315_General (r) Miguel Maza Márquez - Foto: AFP
Judicial

JEP no descarta incidente de desacato contra Maza Márquez por no asistir a las diligencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad