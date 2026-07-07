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Blu Radio  / Política  / Fiscalía resolvió situación jurídica de Miguel Maza Márquez por asesinato de Carlos Pizarro

Fiscalía resolvió situación jurídica de Miguel Maza Márquez por asesinato de Carlos Pizarro

La actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos, entre otros.

Maza Márquez.
Maza Márquez. Foto AFP.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.

La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial.

Blu Radio Miguel Maza Márquez Foto: El Espectador
Blu Radio Miguel Maza Márquez
Foto: El Espectador

De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.

Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla.

No obstante, pese a resolver la situación jurídica del exdirector del DAS, la Fiscalía determinó no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.

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