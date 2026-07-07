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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado al asesinato de líder social en Chocó

A la cárcel presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado al asesinato de líder social en Chocó

El señalado fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de la vereda La Borojera, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó.

Cabecilla del Clan del Golfo.
Cabecilla del Clan del Golfo.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra José Elías Cortés Velásquez, señalado integrante del Clan del Golfo, por su presunta participación en el asesinato del líder social José Isidro Cuesta Rivas, crimen ocurrido el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Carmen del Darién, Chocó.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría citado mediante engaños a la víctima a un sector conocido como La Y del Vergel, ubicado en la vereda Uradá.

Clan del Golfo.jpg
Clan del Golfo.
Foto: imagen de archivo, FIP.

Allí, presuntamente, lo sometió para dejarlo en estado de indefensión y posteriormente fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte.

Según el ente acusador, Cortés Velásquez integraría desde 2020 la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, donde cumpliría funciones como comandante de punto y tendría a su cargo un componente armado con presencia e injerencia en el municipio de Carmen del Darién.

El señalado fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de la vereda La Borojera, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 21 cartuchos y un proveedor.

La Fiscalía recordó que, con anterioridad, José Elías Cortés Velásquez ya había sido declarado persona ausente dentro de la investigación por el homicidio del líder social José Isidro Cuesta Rivas.

En esa actuación también fue vinculado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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