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Clan del Golfo

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Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

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Santanderes

Capturan a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsión en Santander

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Antioquia

Autoridades investigan el hallazgo de cuatro cuerpos con heridas de explosivos en Tarazá

Clan del Golfo
Judicial

Condenan en EE.UU. a cabecilla del Clan del Golfo a más de 12 años de prisión por narcotráfico

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