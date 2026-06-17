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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial tras empate de Portugal

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial tras empate de Portugal

La tabla de posiciones del grupo de Colombia, Portugal, República del Congo y Uzbekistán se mueve tras los resultados más recientes en este Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo en el Mundial
Cristiano Ronaldo en el Mundial //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Emociones listas en Estados Unidos, México y Canadá por la disputa del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como protagonistas a Portugal, Colombia, República del Congo y Uzbekistán para conseguir un cupo en la próxima ronda de la competencia.

La presión y los focos se encuentran bajo Portugal y Colombia que, según expertos, son las dos favoritas para hacerse con el primer y segundo puesto del grupo para avanzar a la próxima ronda. Pero República del Congo y Uzbekistán no llegan como "comodines" y esperan sorprender a dos planteles llenos de estrellas internacionales.

El primer partido ya se disputó y dejó una floja presentación de Portugal en su debut, por lo que se movió la tabla de posiciones, a la espera de lo que sucederá entre la Selección Colombia y Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México en la noche de este miércoles.

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Portugal vs. República Democrática del Congo.
Foto: AFP.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial

    El sueño de la Selección Colombia

    Bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, la Selección Colombia espera hacer una presentación histórica en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. En el papel parece un grupo accesible, pero como en el fútbol no hay ciencia cierta no podrá confiarse de ningún rival si aspira superar la marca del 2014 cuando alcanzó los cuartos de final.

    Primero la Tricolor se enfrentará a Uzbekistán en Ciudad de México, luego lo hará con República del Congo en Guadalajara y cerrará el grupo contra la dura Portugal en Miami.

    Colombia gana en Bogotá
    Colombia gana en Bogotá //
    Foto: AFP

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    Próximo partidos del Grupo K en el Mundial 2026

    Miércoles, 17 de junio

    • Uzbekistán vs. Colombia a las 9:00 de la noche.

    Martes, 23 de junio

    • Portugal vs. Uzbekistán al mediodía.
    • Colombia vs. República del Congo a las 9:00 de la noche.

    Sábado, 27 de junio

    • Colombia vs. Portugal a las 6:30 de la noche.
    • República del Congo vs. Uzbekistán a las 6:30 de la noche.
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