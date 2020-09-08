En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se despide llorando
Copa Mundial de la FIFA 2026

Con lágrimas e impotencia: así se despidió Cristiano Ronaldo de los mundiales

Eliminación de Portugal.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

España despide con agónico resultado a Cristiano Ronaldo del Mundial

Mbappé.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Tabla de goleadores del Mundial: Mbappé conquista el Botín de Oro

modric cristiano ronaldo.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

El último Mundial de Luka Modric: un abrazo con Cristiano Ronaldo selló el adiós de una leyenda

James habló de Cristiano Ronaldo tras el empate con Portugal
Copa Mundial de la FIFA 2026

James habló de Cristiano Ronaldo tras el empate con Portugal: su respuesta llamó la atención

Colombia vs Portugal.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia y Portugal firman un intenso 0-0; la Tricolor clasificó como líder del Grupo K

Cristiano Ronaldo
Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano Ronaldo: "No me confío. Será un partido díficil contra Colombia"

Cristiano Ronaldo y Messi
Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano Ronaldo mostró su incomodidad por pregunta sobre Messi tras victoria de Portugal

Roberto Martínez y selección de Portugal en juego contra Uzbekistán
Copa Mundial de la FIFA 2026

“Veremos un gran partido en Miami”: elogios del técnico de Portugal a la Selección Colombia

Cristiano Ronaldo en el Mundial
Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano despeja dudas y comanda la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad