Cristiano Ronaldo mostró su incomodidad por pregunta sobre Messi tras victoria de Portugal

Nuevamente el nombre de Cristiano Ronaldo se robó los titulares de prensa y las portadas en todo el mundo tras la imponente victoria de Portugal de 5-0 frente a Uzbekistán, en donde el delantero anotó dos goles y se metió a la lista de goleadores de esta edición, aportando como líder y calmando las críticas que tuvo en la primera fecha.

Pero en rueda de prensa hubo una pregunta que no le gustó al astro portugués y prefirió ignorarlo, además que dijo que “dependiendo las inquietudes” respondía o no, que en este caso era sobre Lionel Messi y prefirió pasar al siguiente periodista que se encontraba en la zona mixta del estadio de Houston, Texas, en Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo // Foto: AFP

La pregunta sobre Messi que ignoró Cristiano Ronaldo

En zona mixta, al ver que hablaba en español, CR7 le dio espacio a su pregunta, pero al escucharla prefirió ir a la siguiente. “Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, Haaland”, fueron las palabras del comunicador, a lo que de inmediato pidió el siguiente y dijo que “dependiendo la pregunta respondía, sino no”.

Sin embargo, más adelante volvió a ser cuestionado sobre Lionel Messi y si le gustaría enfrentarse con él, a lo que sí respondió y dijo que “sería top”, aunque consideraba la pregunta sin sentido. Pero que lo importante era ir partido tras partido como conseguir la victoria este martes con Uzbekistán.



🆚 CRISTIANO Y LA RESPUESTA SOBRE UN POSIBLE CRUCE CON LA ARGENTINA DE MESSI. ¿QUÉ TAL?



⚽ #ESPNMundial



📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dyn5sknZBP — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo se suma a la fiesta de goles

Cristiano Ronaldo se estrenó este martes en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta formada por otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día plagado de récords.

El primero llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años.

Publicidad

Su primer tanto, que abrió la victoria de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.