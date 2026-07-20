"Superestrella", de Aitana, el himno de la selección española en el Mundial 2026

El tema "Superestrella", interpretado por la artista Aitana, ha trascendido su estatus de lanzamiento musical para convertirse en el símbolo sonoro de la selección española durante el Mundial de 2026. Aunque no fue designada como canción oficial del torneo, su omnipresencia en las celebraciones de "La Roja" ha provocado un fenómeno de consumo masivo en las plataformas digitales, logrando alcanzar el puesto número uno en Spotify España meses después de su publicación.

Este ascenso ha sido calificado como un hecho excepcional dentro de la industria actual, dado que pocas composiciones logran revitalizarse y alcanzar su pico de audiencia tanto tiempo después de su estreno original. Según datos de la plataforma Kworb, la canción experimentó un crecimiento sostenido conforme el combinado nacional avanzaba en la competición. Mientras que a mediados de junio la pista registraba cerca de 220.000 reproducciones diarias y ocupaba el lugar 14 en el ranking nacional, su popularidad se disparó paralelamente al éxito deportivo del equipo.

La viralidad del tema no se limita al streaming convencional. La canción se ha consolidado como uno de los sonidos predominantes en TikTok, donde acumula más de 500 millones de reproducciones. Este impacto ha generado una conversación digital masiva, con miles de creadores de contenido y figuras públicas utilizando fragmentos de la obra para acompañar sus publicaciones, lo que ha impulsado su expansión orgánica.

En el marco de este éxito, el álbum que contiene la pieza, "CUARTO AZUL", lanzado el pasado mes de mayo, ha obtenido la certificación de Doble Disco de Platino. Este reconocimiento subraya la conexión del proyecto con el público y consolida la actual etapa artística de Aitana, marcada por una búsqueda de nuevos sonidos y una proyección internacional.



El fenómeno de "Superestrella" ejemplifica cómo un contenido musical puede integrarse en la identidad cultural de un evento deportivo, logrando que una canción trascienda las listas de éxitos para formar parte de la narrativa emocional de todo un país. Con estos resultados, Aitana reafirma su influencia en el panorama del pop en español, demostrando que su propuesta artística mantiene una vigencia capaz de adaptarse y crecer ante la respuesta espontánea de sus seguidores.