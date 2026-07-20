Así fue el último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso

El presidente Gustavo Petro dijo este lunes en la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso -su último discurso como jefe de Estado- , que al país le "falta mucho por hacer en el camino de la desigualdad social" pese a la disminución de la pobreza durante su Gobierno que termina el próximo 7 de agosto.

El mandatario explicó que la pobreza monetaria bajó del 39,7 % en 2021, un año antes de que él asumiera la Presidencia, al 28 % en 2025, último año con datos consolidados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Bajamos 11, 12 puntos en cuatro años la pobreza monetaria en Colombia, y esto significa aproximadamente cuatro millones y medio de personas", manifestó el presidente en su discurso, en el que hizo un último balance de su gestión.

Según Petro, la pobreza extrema y la pobreza monetaria extrema también bajaron, pero aún están en "un nivel muy alto comparado con el mundo y con América Latina".



Por todo eso, indicó el mandatario, la pobreza de hoy en el país "es la menor del siglo" y añadió que "como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia".

El presidente reconoció que todavía falta mejorar esos indicadores y que "ojalá el próximo Gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia, veremos", dijo en referencia a su sucesor, el utraderechista Abelardo de la Espriella, cuyo triunfo no reconoce y alega que hubo fraude.

"La pobreza no es un efecto natural del COVID, la pobreza es un efecto de la política humana", expresó al recordar que en 2020, supuestamente por efectos de la pandemia, la pobreza monetaria llegó a estar cerca del 45 % en el país.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso // Foto: Presidencia - Ovidio González

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Petro afirmó que la última medición preliminar hecha en abril pasado mostró que la pobreza monetaria está en el 25 %, pero ese dato solo se confirmará el año próximo cuando se publiquen las cifras de 2026.

También criticó la decisión de Abelardo de la Espriella de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y aseguró que le "avergüenza" que el próximo Gobierno retome los vínculos con un país al que acusa de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"Me avergüenza un Gobierno y un Congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles a 22.000 bebés de la humanidad", afirmó Petro durante su intervención en la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, en la que hizo un balance de su Administración.

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El mandatario añadió en el discurso, segundo que pronuncia en el Día de la Independencia, que "el que se ría de un genocidio es un fascista" y reiteró su rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza, que calificó como "crimen contra la humanidad".

El Gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en Gaza.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

Durante su mandato, Colombia también se sumó a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un proceso del que De la Espriella ya anunció que retirará al país una vez asuma la Presidencia.

Denunció que en el país opera una "multinacional del crimen" compuesta por delincuentes de 38 países que hacen presencia en ciudades como Medellín y Bogotá y que él combatió desde el Ejecutivo.

"Hoy hay una multinacional del crimen (...) 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín y Bogotá", dijo Petro durante su discurso en el Congreso de instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias donde hizo un balance de su mandato.

El presidente colombiano añadió que durante su Gobierno han sido extraditados delincuentes de al menos esas 38 nacionalidades que no precisó y cuestionó que la mayoría de estos hacen parte de lo que él ha denominado como la "junta del narcotráfico", que según indica, opera desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

"¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái o vivía? Porque los misiles lo sacaron corriendo a París o Miami, etcétera", dijo Petro en referencia a la guerra en Irán que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico.

