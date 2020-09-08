Por medio de la la resolución 004 del 6 de agosto de 2026, expedida por la Mesa Directiva del Congreso de la República, se abre oficialmente la convocatoria para elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período institucional 2026-2030.El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.¿Cómo es el cronograma del proceso?6 de agosto: se expide la convocatoria a los Partidos Políticos o Movimientos Políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos y al Congreso de la República.10 de agosto (8:00 de la mañana): inicia la inscripción de hojas de vida.14 de agosto (5:00 de la tarde): cierra la inscripción.14 de agosto: las hojas de vida se trasladaran a la Comisión de Acreditación.Del 15 al 19 de agosto: la comisión revisará los requisitos de los aspirantes.20 de agosto: la comisión entregará su informe.25 de agosto: el Congreso en pleno elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.¿Quiénes podrán postular candidatos?La Mesa Directiva del Congreso convocó a los partidos, movimientos con personería jurídica y coaliciones para que postulen sus candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral.El documento recuerda que el CNE, mediante la Resolución N.E.-3328 del 13 de julio de 2026, declaró la elección del Senado de la República y asignó las curules para el período 2026-2030 a las colectividades Partido de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Conservador Colombiano, la coalición Cambio Radical-Alma, Alianza por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, Ahora Colombia, Partido Liberal Colombiano y los movimientos Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Alternativo Indígena y Social (MAIS).Asimismo, el documento señala que el CNE, mediante el oficio CNE-S-2026-003349-DVIE-700 del 4 de agosto de 2026, remitió a la Cámara de Representantes el listado de las organizaciones políticas con representación para el período 2026-2030. Entre ellas figuran las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), representadas por organizaciones sociales, indígenas, de víctimas y comunitarias, además de las agrupaciones Creemos, Libres, MAIS, MIRA, Pacto Histórico, Salvación Nacional, Alianza Social Independiente (ASI), Alianza Verde, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Renaciente, Partido Conservador Colombiano, Partido de la U, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo y Partido Político La Fuerza.