"Frente Comuneros del Sur de ELN quiere dejar armas antes de que Petro termine mandato": alias ‘HH’

“Somos autónomos y el comando central del Eln (Coce) no puede decir quién es o no guerrillero del ELN", dijo desde las montañas de Nariño Gabriel Yépez Mejía, alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur, quien rompió su silencio y advirtió que no lo pueden responsabilizar de la crisis de la mesa de diálogos de paz, “porque si el “Coce” quiere romper los diálogos con el Estado colombiano que diga la verdad al país, pero que no coja de pretexto al frente Comuneros del Sur".

En dialogo exclusivo con Blu Radio, el jefe guerrillero retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la transformación de Nariño con un proceso transparente y serio que permita la dejación de armas antes que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Movimiento político

Firme en sus palabras, alias 'HH' dijo que al interior del frente Comunero del Sur hay unidad de mando y por eso aceptaron participar en los diálogos regionales que propuso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno para llegar a un punto de acuerdo que les permita convertirse en un movimiento social y político para trabajar junto con las comunidades en la transformación de las zonas azotadas por la guerra.

Yépez Mejía, alias 'HH' es el hombre fuerte del frente Comuneros del Sur de la guerrilla del ELN. Su ingreso a esta organización alzada en armas se produjo hace 33 años, sin embargo, desde el año 2022 el “Coce” lo tienen entre ojos porque, según alias 'Antonio García' comandante de esa organización rebelde, Yépez Mejía es un infiltrado de la inteligencia militar y está llamado a un proceso disciplinario interno por violar la política del ELN de deslinde categórico con el narcotráfico, articulado en operaciones con sectores de la inteligencia estatal.

No entiendo cómo en mayo del año 2022, cuando estuve en un lugar indeterminado de Venezuela, donde estaban reunidos casi el 90 % de los integrantes del "Coce", no me llamaron al proceso disciplinario por las acusaciones que hoy hace 'Antonio García' y casi seis meses después se inventan que yo hice acuerdos con inteligencia militar y el Estado colombiano dijo el jefe rebelde 'HH'.

Alias 'HH' o 'Samuel' afirmó que en noviembre del año 2023 se reunieron en el resguardo de Mayasquer, zona rural del municipio de Cumbal, sur de Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, delegados de la guerrilla del ELN entre ellos Bernardo Téllez y Gustavo Martínez en donde se analizaron temas del proceso de paz a través de una pedagogía en la cual participaron comandantes del frente Comuneros del Sur y militantes de ese grupo subversivo.

“Es extraño como si en noviembre del 2023 la delegación del ELN había informado al Gobierno sobre la supuesta infiltración de inteligencia militar, porque entonces no se dijo nada en ese encuentro de la frontera”, se preguntó Yépez.

Aclaró que su participación en los diálogos regionales de paz no tiene reversa y muestra de ello son los protocolos que ya se firmó para iniciar un desminado humanitario en las zonas en Nariño donde el frente comuneros del sur ha hecho una presencia desde hace más de 32 años.

“Somos una expresión más dinámica en la concepción y visión de paz que tenemos como territorio. Nosotros, ante el llamado de los nariñenses en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar y de las comunidades de estas regiones en tratar de buscar una salida al conflicto, hemos centrado nuestra postura y nuestra posición es la de participar en unos diálogos regionales de paz en Nariño”, aseguró alias 'HH'.

Aquí no podemos echar la culpa a nadie porque nosotros somos miembros activos del ELN y siempre en los procesos de paz hay unas visitas y el 30 agosto del año 2023 llegaron a la región varios delegados de embajadas entre ellos algunos integrantes de los países garantes y funcionarios del Gobierno nacional, la Iglesia, la ONU, el embajador de Cuba en Colombia, y un general de la Policía, todos autorizados por la mesa de diálogos de paz preciso Yépez Mejía, alias 'HH'.

En ese encuentro el frente Comuneros del Sur dejó constancia de su postura de que está convencido de hacer parte de una transformación territorial en Nariño y aseguró que confía que antes de que termine el periodo de Gobierno del presidente Gustavo Petro, los integrantes del entre comuneros del sur podrían hacer el tránsito de la lucha armada para llegar a la política.

Alias 'HH' invitó a la comunidad nacional e internacional a visitar a la comunidad del Nariño para hablar con la población y que ellos comuniquen qué está sucediendo en esa región.

“Espero que 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García' acepten un reto para que hagamos una visita para que el "Coce" venga a Nariño, pero que esa visita también se haga en el Catatumbo, porque el frente Comuneros del Sur tributa, pero en el Catatumbo regula y comercializa la droga”, señaló 'HH'.

El jefe guerrillero reiteró que "toca decirle la verdad al país", ponerse "cara a cara" para que el país y la comunidad internacional conozca todo lo que ocurre en el ELN y, en el frente Comuneros del Sur.