Comisionado de Paz lanza ultimátum al ELN y las disidencias de las Farc

A debate de control político fueron citados este miércoles 24 de abril, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y la viceministra (e) del Interior, Lilia Solano, para conocer los avances de la paz total y las acciones del Gobierno durante los diálogos de paz con el ELN.

Luego de las intervenciones de los integrantes de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, quienes reclamaron a los delegados del Gobierno nacional acciones para frenar la ola de violencia que atraviesa el país por cuenta de las disidencias de las Farc y el ELN, el Alto Comisionado para la Paz,Otty Patiño, señaló que el ELN enfrenta una crisis interna y que, aunque el Gobierno tiene toda la voluntad de diálogo, deben ponerse de acuerdo en su accionar.

"Es preferible esperar a que el ELN se ponga de acuerdo en que camino quiere tomar, que hagan su congreso, sexto congreso porque el último lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen, si seguir en la guerra o emprender un camino de paz", agregó Otty Patiño.

Durante el debate, Patiño también señaló que las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de alias ‘Iván Mordisco’ que operan en el departamento del Cauca, han mostrado una voluntad de paz que aún no es suficiente.

Según el comisionado, los frentes Dagoberto Ramos, Hernán Martínez, Carlos Patiño y Franco Benavides del bloque occidental, al no frenar su violento accionar, han dado un mensaje claro al Gobierno nacional.

“Han demostrado que realmente no quieren la paz y frente a esa no querencia de la Paz, el Gobierno claramente ha planteado que esos frentes no merecen que se prorrogue el cese al fuego”, señaló Otty Patiño.

Por su parte, el ministro del Interior, Iván Velásquez aseguró que el actuar delictivo de estas disidencias del Estado Mayor Central, corresponde a la respuesta ante la confrontación de la fuerza pública y que son los golpes que se le han venido produciendo los generan precisamente reacciones como estas.