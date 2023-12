Alias ‘Pablo Beltrán’ dice que suspensión del secuestro no puede llevar a debilitar el ELN

En Ciudad de México se desarrolla el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN, el jefe negociador de la guerrilla, alias ‘Pablo Beltrán’, respondió a algunas preguntas en un espacio en la red social X y se refirió a la posibilidad de dejar de secuestrar, una exigencia que le ha hecho al grupo la delegación del Gobierno.

Si estoy comenzando un proceso de cese, de solución política y quieren que en la etapa inicial yo desaparezca o que haga cosas como el fin del conflicto no es coherente, también hemos dicho que en una prórroga del cese es posible que incorporemos una suspensión temporal, por ejemplo, de las retenciones de carácter económico, pero también hay que ver cómo eso no lleva a un debilitamiento del ELN y cómo hay una cuestión equivalente alternativa que evite un debilitamiento del ELN aseguró Beltrán sobre los secuestros.

Es importante recordar que a este quinto ciclo de diálogos se llegó tras una crisis en la mesa por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.

“Si estamos en un cese y no usamos las armas, por ejemplo, en este cese no ha muerto un soldado, un policía por las armas nuestras, intensificamos el trabajo político, organizativo, ideológico y eso también necesita finanzas o sea que las finanzas del ELN no quieren decir solamente su manutención sino todo el plan de actividad política”, señaló Beltrán.

Por último, Beltrán aseguró que el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral está interrogado.

Publicidad

“Ese mecanismo de monitoreo y verificación está interrogado porque no está jugando ni el papel preventivo ni el papel de calificación de incidentes y más bien ha tratado es de distraer y colocar la atención en otras cosas que no son exactamente lo que están sufriendo las comunidades. Pudiéramos decir que hay una inhabilitación de ese mecanismo”, dice Beltrán.

Vea también