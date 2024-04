Senador Iván Name: “Presidente Petro, usted en su Palacio y nosotros en nuestro Capitolio”

En medio de la realización de un nuevo foro sobre autonomías regionales en la ciudad de Neiva (Huila), el presidente del Congreso, Iván Name, se pronunció sobre diferentes temas entre ellos la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, el acuerdo entre el Gobierno y las EPS para la construcción de una nueva reforma a la salud, y hasta las versiones de sectores de la coalición de Gobierno y del mismo presidente Gustavo Petro de que se estaría configurando un ‘golpe blando’ o ‘bloqueo institucional’.

Sobre esto último, el senador Iván Name dejó claro que no acepta estas versiones ya que hablar de un golpe puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones en el país, y más en un país con un historial de violencia tan presente: “El presidente, él en su Palacio; y nosotros en nuestro Capitolio. Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente e irresponsable para un país que tiene tantas dificultades. Toda esa terminología se la dejo a quienes toda la vida han estado bajo ese concepto de que las instituciones no funcionan”.

Frente a los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las EPS agrupadas en Acemi y GestarSalud para que se conviertan en Gestoras de Salud y Vida en el marco de una nueva Reforma a la Salud, el presidente Name aseguró que es conveniente y racional acordar con los actores del sistema la solución y el mejoramiento del modelo de operación de la salud en el país, pero que eso debió hacerse hace tiempo y no haber perdido tanto tiempo.

“Las EPS han tenido desbordamiento, dificultades, pero es un modelo que se ha instalado desde hace 30 años y que ha avanzado. A las EPS hay que cortarles las uñas pero no la cabeza. No podemos demoler el modelo, no podemos partir de acabar con lo que hay. La cordura para el Estado y en el Estado es que se pueda construir en lo que se ha avanzado”, sostuvo Name.

Finalmente, sobre el debate de la reforma pensional que pasa a discutirse en la Cámara de Representantes, el senador Name dejó claro que espera que se hagan ajustes en el proyecto.

“El tema pensional fue decidido por las mayorías del Senado, yo no apoyé esa reforma, pero la democracia no es para cuando a uno le sale gustando de acuerdo a las preferencias, la democracia es para aceptar las decisiones de las mayorías. Esperamos que en la Cámara puedan ajustarse algunos aspectos de la reforma y en la sabiduría de nuestras cámaras puedan ajustar temas que están pendientes”, dijo.