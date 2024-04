No activar

Iván Name, presidente del Congreso, a Petro: "Señor presidente, nadie lo va a tumbar" El presidente del Congreso, Iván Name, señaló que espera que no empiece una competencia entre el Gobierno y la oposición frente a la convocatoria de movilizaciones, a propósito de la convocatoria que hizo el presidente Petro de medirse el próximo 1 de Mayo.