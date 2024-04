Gustavo Petro a Iván Name: “Cerraron arbitrariamente el Senado de la República”

El presidente Gustavo Petro le respondió al presidente del Senado Ivan Name por haber levantado la sesión en la que se discutía la reforma pensional como forma de protesta a las declaraciones del mandatario colombiano sobre los congresistas de la comisión séptima que, según él, votaron el archivo de la reforma a la salud habían sido comprados por la multinacional Keralty y financiados por las EPS.

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el senado de la república”.

Las tensiones entre el presidente del senado y el mandatario colombiano no son de ahora. Por esa misma reforma, Gustavo Petro ya había lanzado sablazos al funcionario. El pasado 5 de marzo, durante la posesión de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social, el mandatario aseguró: "el Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. No han visto, no ellos, sino él, como un Tour de Francia con el Gobierno. Como ¡Así el Congreso demuestra su independencia! Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles. Pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa o vendiendo Bonice”.

“La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas del Gobierno. Nos han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones, perfectamente lo veo probable. El miércoles 6 de marzo estaremos de nuevo en el trámite de la reforma pensional”, manifestó el presidente del Senado,Iván Name, en entrevista con Noticias Caracol.