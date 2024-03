El vainazo de Petro a Name por reforma pensional: “Un Tour de France con el Gobierno”

Este martes 5 de marzo, el presidente Gustavo Petrohizo un fuerte llamado al presidente del Senado, Iván Name por la demora en el trámite de la reforma pensional en el Congreso.

El Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. No han visto, no ellos, sino él como un Tour de France con el Gobierno. Como ¡Así el Congreso demuestra su independencia! Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles. Pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa o vendiendo Bonice”, dijo el presidente durante la posesión de Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social.

“La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas del Gobierno. Nos han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones, perfectamente lo veo probable. El miércoles 6 de marzo estaremos de nuevo en el trámite de la reforma pensional”, manifestó el presidente del Senado,Iván Name, en entrevista con Noticias Caracol.

El presidente Petro anunció que la renta pensional para adultos mayores de 80 años que no tienen pensión comenzará a ser entregado a partir del mes de junio.

Estas personas pasarán de recibir 80.000 mil pesos a 225.000 mil pesos mensuales, un paso significativo que contribuye a dignificar sus vidas. El aumento se efectuará a partir del ciclo cinco del presente año.

SuperGiros es el operador encargado del pago de este apoyo en todos los municipios del país. Cuenta con una red aliada, que tiene más de 27.000 puntos. El aumento en el valor de la transferencia monetaria del programa Colombia Mayor es el resultado de un trabajo articulado entre Prosperidad Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Departamento Nacional de Planeación y Colpensiones.