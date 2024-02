Comienza la agenda legislativa en el Congreso y con esta el trámite de varias reformas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere sacar adelante, pese a las críticas de varios sectores y partidos de oposición. El presidente del Senado, Iván Name, dijo que, como le corresponde, tiene una “obligación democrática” y, aunque no coincide con algunos planteamientos, es “respetuoso y garantista” con las propuestas de estos proyectos de ley.

Sobre su rol, aclaró en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, que no representa algún tipo de amenaza para el Gobierno, pero sí reconoció que recomendó a su partido Alianza Verdedeclararse en independencia en un momento.En ese sentido, precisó que en marzo evaluarán la posibilidad de seguir o tomar otra posición.

“Desde el principio, cuando el partido (Alianza Verde) decidió estar en el Gobierno, recomendé que fuera independiente. Tomó esa decisión y ahora en marzo habremos de analizarla de nuevo para ver si nos mantenemos allí o establecemos, como me parecería a mí más conveniente, una posición de independencia. Mientras tanto, yo tengo que decir que no soy ninguna amenaza para el Gobierno. Por el contrario, soy un demócrata, tengo 54 años de estar en este arte, no en este oficio menor, sino en este arte que por supuesto es muy envilecido frecuentemente por algunos”, detalló.

Sobre la reforma a la salud, que en los últimos días volvió a generar polémica por cuenta de las recientes declaraciones del presidente Petro, quien mostró interés en empezar a cambiar algunas EPS aún con el proyecto en debate y sin aprobación, Name respondió que hay “una disposición para hacer lo que más le convenga al país”, pero consideró que “no puede derribar lo avanzado, mejor, recalcó, “sobre lo construido como se ha dicho tantas veces”.

“Mal haría en adelantarme en manifestar preferencias o decisiones sobre el trámite de los proyectos. Sí hay preocupación cuando sentimos pronunciamientos del presidente, como que va a ser la reforma de la salud en la Nueva EPS y está diciéndonos que no se va a necesitar reforma de la salud. Entonces que nos lo diga y la retire porque él la va a hacer por la derecha y entonces ahí tendríamos que mirar cuál es la licitud y la prosperidad que tendrían esos cambios, pero en términos generales yo quiero afirmar que el Congreso, de manera autónoma, independiente y responsablemente con el país, está haciendo el detenido análisis de las reformas”, comentó.

