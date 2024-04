Ciro Ramírez insiste en su inocencia: "Más de 70 testimonios y ninguno me incrimina"

A través de un comunicado, el exsenador Ciro Ramírez se defendió, una vez más, de las investigaciones en su contra por presunta corrupción.

“Nunca he pedido dinero, prebendas, ni contratos ante entidad pública alguna en mis 10 años de carrera política. Mi trabajo ha sido público, de estudio, debate y discusión como los colombianos han podido ver en los medios de comunicación y en mis intervenciones en el Congreso”, reseñó en el texto.

Y es que según el excongresista, entre julio del 2023 y febrero de 2024, no ha sido señalado en ninguna de las más 70 pruebas testimoniales que la Corte Suprema de Justicia ha practicado de a funcionarios del Departamento de Prosperidad Social, DPS, de la Gobernación del Quindío y contratistas.

A Ramírez lo investigan porque presuntamente medio entre el DPS, en ese entonces dirigido por Pierre Eugenio García Jacquier, (hoy acusado por la Fiscalía) y diferentes firmas privadas favoreciendo la adjudicación de contratos de obras públicas en Tolima y Quindío.

Puntualmente, se le acusa de los delitos de presunta comisión de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contrato y, para la vinculación al proceso, uno de los testimonios centrales fue el de Pablo César Herrera, quien gerenció Proyecta Quindío.

Sobre este testimonio, Ramírez en su comunicado aseguró que conoció a Herrera en 2021 por una tercero de un tercero en la sede de la Gobernación de Quindío y que lo dicho ante las altas cortes carece de veracidad.

“Los supuestos contratistas que según testimonio de Pablo Herrera me entregaron dinero, nunca fueron contratistas del convenio 670 y han negado cualquier entrega de dinero, aun así, me acusan del delito de cohecho sin una sola prueba. Sobre este hecho La Fiscalía ha reiterado que no existen condiciones de tiempo, modo y lugar sobre estos supuestos dineros”, argumentó Ramírez.

En cuanto al contrato fundamental de la investigación, el exsenador reiteró que no se ejecutó, se entregó inversión o anticipo.

“En el curso de los próximos días estaremos mostrando más pruebas que dejarán clara mi inocencia y que toda Colombia conocerá, para evidenciar el montaje que ha creado un testigo de oídas y delincuente confeso de nombre Pablo César Herrera. Hasta el día de hoy no me han permitido practicar una sola prueba solicitada por parte de mi defensa, y con asombro mantienen la orden de privarme la libertad durante el juicio que habían emitido para investigarme”, puntualizó Ramírez.