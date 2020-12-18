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Recursos de Colombia Mayor están garantizados: Gobierno Petro a De la Espriella

A través del programa Colombia Mayor se alcanzaron cerca de 3 millones de beneficiarios con un subsidio mensual de $230.000 pesos.
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