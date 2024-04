Met Gala 2024: invitados, fechas y dónde ver EN VIVO en Colombia

El próximo lunes, 6 de mayo, la moda será protagonista en la Met Gala 2024.La ceremonia que reúne a celebridades de todo el mundo para que lleguen con sus mejores looks y presentaciones, como ha sucedido en ediciones anteriores con invitados como Lady Gaga, Lady Di, Rihanna, Jared Leto, Katy Perry, Sarah Jessica Parker, entre otros.

Asimismo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que los cantantes Bad Bunny y Jennifer López serán coanfitriones de la Gala del Met 2024, que se celebrará el próximo 6 de mayo.

Met Gala // Fotos: AFP

El tema de la gala este año será "In America: An Anthology of Fashion", en su segunda parte, y explorará la moda estadounidense desde la década de 1890 hasta la actualidad.

Bad Bunny y Jennifer López se unirán a un grupo de anfitriones de lujo que incluye a la actriz Zendaya y al actor Chris Hemsworth. La editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, presidirá la gala por vigésimo noveno año consecutivo.

¿Dónde ver la Met Gala 2024?

Latinoamérica podrá ver la ceremonia en directo el próximo lunes, 6 de mayo, a través de E! Entertainment a partir de las 5:00 de la tarde. Podrán ver la magia de la alfombra roja con todos los invitados.

Estos son los canales en Colombia



DirecTv: SD 222 / HD 1222

Claro: SD 409 / HD 1409

Tigo: SD 68 / HD 344

ETB: HD: 152

Karol G, una de las invitadas

La 'Bichota' estará en esta edición de la ceremonia como una de las invitadas de honor. Karol G y Maluma son los únicos colombianos que estarán en esta edición de este evento de moda, que, para ser parte, cada uno debió hace una contribución de 50.000 dólares.

Meryl Streep, Taylor Swift, Harry Styles, Ben Affleck, Margot Robbie, Billie Eilish, Kim Kardashian, Lana del Rey, Olivia Rodrigo, Ryan Gosling, Dua Lipa, Doja Cat, Madonna o Lady Gaga son otros artistas invitados.