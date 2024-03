Iván Name responde a Petro: “A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”

Una discusión entre el Presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, se desató por cuenta del tormentoso trámite de la reforma pensional en la plenaria del Senado.

Durante la posesión de varios funcionarios, entre ellos como Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social, el primer mandatario criticó el plan de sabotaje hecho desde hace varias sesiones por parte de la oposición para desbaratar el quórum en la plenaria del Senado, y criticó al senador de la Alianza Verde: “En el Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto, no ellos, sino él, como un Tour de France con el Gobierno, como así el Congreso demuestra su independencia, pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vez. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo un plato de sopa”.

La respuesta de Name se dio previo a la discusión de este miércoles 6 de marzo de la reforma pensional, sesión que volvió a quedarse sin quórum. El parlamentario pidió no sólo respeto por su persona al presidente Gustavo Petro, sino también le recordó al mandatario que el legislativo es autónomo e independiente en sus decisiones.

"Lo que pediría en esta coyuntura, en este momento que se presenta, cuando el señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos, es manifestar el respeto, no por el honorable senadorIván Náme, sino por el Senado de la República y el Congreso. [...] Nadie más puede ni juzgar ni siquiera las formaciones políticas y los partidos a los que pertenecemos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano”, señaló Name.

El congresista también insistió en su posición de que el gran error que tiene el país es el exceso de presidencialismo que concentra el poder y busca afectar la discrecionalidad de las otras ramas del poder público: "Colombia es una de las naciones más viejas y antiguas de Sudamérica. Su democracia es imbatible. Las columnas de este capitolio no las van a derribar, ni unos ni otros. Tenemos que entre todos fortalecerlas. Mi mensaje es primero excusar que me ha señalado de ser advenedizo, invasor y ser una obstrucción para el trámite de los procedimientos que nos corresponden [...] Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné: a este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo".

El presidente Petro le contestó pocos minutos después a Name a través de su cuenta de X: “Lo que afirmo es que, si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia”

