EN VIVO | Instalación del nuevo Congreso 2026-2030: así avanza la jornada política

En la tarde de este lunes 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República, una jornada que marca el inicio del periodo legislativo 2026-2030. Los senadores y representantes a la Cámara elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo asumirán sus curules y tendrán la responsabilidad de debatir las iniciativas del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

La atención está centrada en la conformación de las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, especialmente en la elección del presidente del Senado.

Aunque Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, aparece como el principal candidato y tendría respaldo de colectividades como el Partido Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical, Alianza Verde y Salvación Nacional, el Centro Democrático mantiene el nombre de Honorio Henríquez como su apuesta para ocupar esa posición.

¿A qué hora se instala el Congreso?

La instalación del nuevo Congreso está programada para las 3:00 de la tarde en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

En las últimas horas, Lidio García aseguró que se buscará un acuerdo hasta el último momento para definir la presidencia del Senado. “Sabemos que hay una confrontación entre el doctor Honorio y el doctor Alfredo Deluque, esperemos a ver si antes de que inicie la plenaria podemos estar de acuerdo en alguno de los dos”, afirmó.

Durante esta instalación también cambiará el mapa político del país. Los partidos que actualmente hacen oposición al gobierno Petro pasarán a respaldar la administración de Abelardo De La Espriella, mientras que el Pacto Histórico asumirá el papel de oposición en el nuevo Congreso.

Publicidad

Vea EN VIVO la instalación del Congresto este 20 de julio