EN VIVO| Desfile militar del 20 de julio: Petro da su última alocución en Independencia de Colombia

Bogotá ya está lista para vivir una jornada histórica este lunes festivo 20 de julio, cuando se conmemoren los 216 años del Grito de Independencia con un desfile militar que tendrá un escenario completamente diferente. Por primera vez, el tradicional evento saldrá del centro de la ciudad y llegará al sur de la capital, específicamente a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa.

Desde este punto de la ciudad, miles de ciudadanos podrán acompañar el paso de cerca de 8.000 integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes harán parte de esta gran celebración patria.

La movilización de las tropas comenzará desde las 9:00 de la mañana, mientras que el inicio oficial del desfile está programado para las 11:00 a. m. Las autoridades recomendaron a quienes quieran asistir llegar con anticipación para ubicarse en un buen punto y disfrutar del recorrido.

El desfile tendrá como punto de partida el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, sobre la transversal 71C, y avanzará por la avenida Ciudad de Villavicencio hasta llegar a la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.



Durante el recorrido, los asistentes podrán observar el paso de los uniformados por sectores como El Ensueño, El Perdomo, Madelena, Candelaria La Nueva y Casa Linda.

Las autoridades también hicieron un llamado a utilizar el transporte público debido a los cierres viales que se tendrán en la zona. Las estaciones Madelena y Perdomo de TransMilenio serán puntos recomendados para acercarse al desfile.

Quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo del Canal Institucional, que llevará todos los detalles de esta celebración nacional.

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Vea EN VIVO el desfile militar del 20 de julio