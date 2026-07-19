España campeón del Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a Argentina en una final histórica

La selección de España se proclamó campeona del Mundial de la FIFA 2026 al derrotar a Argentina en una vibrante final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional, poniendo fin a una espera de 16 años desde el título conseguido en Sudáfrica 2010 y consolidando el éxito de una nueva generación de futbolistas.

El partido se definió gracias a un gol de Ferran Torres, quien abrió el marcador en la gran final del Mundial y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche para la selección española. La anotación permitió a La Roja encaminarse hacia un triunfo histórico frente a la vigente campeona del mundo y sellar la conquista de su segunda Copa Mundial.

El encuentro enfrentó a dos de las mejores selecciones del torneo. España llegó a la final con un estilo de juego basado en la posesión del balón, la intensidad y el talento de jóvenes figuras como Lamine Yamal, mientras que Argentina, vigente campeona del mundo, buscaba defender la corona bajo el mando de Lionel Scaloni y conquistar su cuarta estrella. El duelo mantuvo la emoción hasta el pitazo final y confirmó por qué ambas selecciones fueron las protagonistas del campeonato.

Con este triunfo, España suma su segundo título mundial de la historia.

