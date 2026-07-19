¿Dónde y cuándo será el próximo Mundial? Fechas y sedes de la Copa del Mundo 2030

Con el título conquistado por España en el Mundial 2026, el calendario del fútbol internacional ya apunta hacia la próxima gran cita: la Copa del Mundo de 2030. Aunque faltan varios años para el inicio del torneo, ya están definidos los principales países anfitriones y las fechas tentativas para una edición que será histórica por la conmemoración del centenario del campeonato.

La próxima Copa del Mundo está prevista para disputarse entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030, siempre que la FIFA mantenga el cronograma que se maneja actualmente. Como ocurre tradicionalmente, el torneo se celebrará cuatro años después del Mundial de 2026 y reunirá a las mejores selecciones del planeta.

Además de definir las sedes, el máximo organismo del fútbol mantiene abierta la posibilidad de ampliar el número de participantes, una decisión que todavía no ha sido confirmada.

¿Qué países organizarán el Mundial 2030?

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones de la Copa del Mundo 2030 y albergarán la gran mayoría de los partidos del certamen.

Sin embargo, el torneo tendrá una particularidad sin precedentes. Como homenaje a los 100 años del primer Mundial, Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán un partido cada uno. La decisión busca conmemorar la edición inaugural de 1930, organizada y ganada por Uruguay, un hecho que marcó el nacimiento de la máxima competición del fútbol de selecciones.

De esta manera, el Mundial 2030 tendrá presencia en dos continentes y seis países, convirtiéndose en una de las ediciones más singulares de la historia.

¡España se borda la segunda estrella! 🌟#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026

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¿El Mundial 2030 tendrá 48 o 64 selecciones?

Uno de los aspectos que aún no está definido es el número de equipos participantes. Después de que el Mundial 2026 se disputara por primera vez con 48 selecciones, la FIFA estudia la posibilidad de ampliar nuevamente el torneo.

La propuesta que está sobre la mesa contempla llevar la Copa del Mundo hasta 64 equipos, aunque, por ahora, el organismo no ha tomado una decisión definitiva.

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Mientras se resuelve ese debate, el fútbol ya comienza a mirar hacia 2030, una edición que combinará el protagonismo de España, Portugal y Marruecos con el simbolismo de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que formarán parte de la celebración del centenario del torneo más importante del planeta.