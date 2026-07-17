“Si el Tigre ruge para acabar al Centro Democrático, como abejas, toca defendernos”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe afirmó que el Centro Democrático respaldará las iniciativas del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, aunque lanzó una advertencia frente a la creación del movimiento Defensores por la Patria, al considerar que desde el entorno del mandatario existiría la intención de debilitar o sustituir a su colectividad.

En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Uribe sostuvo que la principal disputa política de cara a la instalación del nuevo Congreso no solo pasa por la elección de la Presidencia del Senado, sino también por el futuro del Centro Democrático como partido.

Uribe defiende el derecho del Centro Democrático a presidir el Senado

El exmandatario defendió la candidatura del senador Honorio Enríquez para la presidencia del Senado y sostuvo que el Centro Democrático tiene legitimidad para ocupar ese cargo al haberse declarado partido de gobierno tras la elección presidencial.

Según explicó, la colectividad apoyará las iniciativas del Ejecutivo sin exigir participación burocrática. “Este fue el primer partido que le dijo al presidente De La Espriella: somos partido de gobierno, y no le hizo ninguna exigencia burocrática”, afirmó. Uribe insistió en que una eventual presidencia de Honorio Enríquez ofrecería garantías para todas las bancadas, incluido el Pacto Histórico.



Honorio Enríquez le dará todas las garantías al presidente Petro, al Pacto Histórico, a los Verdes, a todos Dijo Uribe.

Álvaro Uribe Foto: Facebook Álvaro Uribe

La preocupación por Defensores por la Patria

Durante la entrevista, Uribe reveló que conversó directamente con el presidente Abelardo De La Espriella sobre la conformación del nuevo partido Defensores por la Patria. Según relató, manifestó su inquietud porque considera que sectores cercanos al mandatario buscan desplazar al Centro Democrático.

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“Usted había dicho que no iba a crear partido y están creando partido, y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático, y yo tengo que defender al Centro Democrático", dijo. El exjefe de Estado aseguró que continuará respaldando las propuestas del Gobierno que coincidan con las banderas históricas de su partido, como la seguridad, el fortalecimiento del sector privado, la austeridad estatal y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, marcó un límite frente a cualquier intento de afectar la existencia de su colectividad: “Todo lo que sea el presidente del Tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar el sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el Tigre por su entorno ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan.”

Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

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“Vamos a defender este partido”

Uribe sostuvo que el Centro Democrático ha mantenido una línea política consistente desde su creación y defendió el legado de la colectividad en temas como seguridad, política social y reducción del tamaño del Estado.

“Este partido nunca ha fallado a la seguridad, ni al apoyo al sector privado, ni a la política social", dijo. También afirmó que el partido merece ser preservado por su trayectoria política.

Este partido merece respetarlo. A mí sí me da miedo la idea que hay en el entorno del presidente De La Espriella de acabar con este partido manifestó el expresidente.

Relación con Abelardo de la Espriella

Aunque reconoció las diferencias políticas alrededor del nuevo partido, Uribe aseguró que mantiene una buena relación personal con el presidente. Explicó que su postura combina el respaldo a las políticas del Gobierno con la defensa del Centro Democrático.

“Espero ser consistente primero en el respeto personal al presidente De La Espriella, a quien aprecio. (...) Todas las iniciativas que correspondan a su programa las vamos a apoyar”, indicó el expresidente. No obstante, reiteró que existen voces cercanas al mandatario que, según dijo, buscan la desaparición de su colectividad.

En el entorno del presidente De La Espriella hay un sector con una rabia contra el Centro Democrático que lo quieren acabar, y eso hay que decirlo añadió Uribe.

Uribe llamó a defender el partido

Al cierre de la entrevista, el expresidente convocó a la militancia del Centro Democrático a movilizarse políticamente para fortalecer la organización de cara al nuevo periodo legislativo.

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“Hay que apoyar las buenas iniciativas del presidente De La Espriella como partido de gobierno. Y en lo que se trate de rugir contra este partido, como abejitas africanas, a defendernos, pero laboriosamente", dijo.

El exmandatario también anunció que la bancada presentará una serie de proyectos de ley durante la instalación del Congreso el próximo 20 de julio, relacionados con catastro, minería artesanal y educación, entre otras iniciativas.