Estos son los proyectos que presentará el Centro Democrático en el Congreso

El Centro Democrático publicó la lista de algunos de los proyectos que serán impulsados en el Congreso para el periodo 2026-2030. Es importante recordar que esta colectividad se declaró partido de gobierno, es decir, que acompañará al presidente electo Abelardo De La Espriella en temas legislativos. Uno de los proyectos que presentará el uribismo tiene que ver con la JEP.

"Garantías para la Fuerza Pública frente a la JEP", señala el comunicado del Centro Democrático en el que presentan algunas de las iniciativas.

Algunos de los proyectos de ley que presentará el Centro Democrático el 20 de julio. pic.twitter.com/4ZA2woxlvb — Centro Democrático (@CeDemocratico) July 15, 2026

Por otro lado hablan de un alivio al catastro, la formalización gradual de pequeños mineros y el decomiso de droga en lugares públicos, entre otros.

"Como medida contra la corrupción se deberá conocer el nombre del parlamentario que solicite una partida presupuestal. Un programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos para que los jóvenes de menores ingresos encuentren rápidas y buenas oportunidades laborales. Corregir y mejorar el sistema de salud y enfrentar la crisis actual, incluyendo exigencia de acreditación de alta calidad a EPS’s y contratos de estabilidad jurídica", dice el comunicado.

