En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Escrutinio electoral
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Centro Democrático se declara partido de Gobierno y propone reforma a la JEP

Centro Democrático se declara partido de Gobierno y propone reforma a la JEP

La bancada de congresistas del Centro Democrático tomó la decisión este martes en una reunión.

Bancada Centro Democrático
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Los congresistas del Centro Democrático sostuvieron hoy una reunión para hablar de los temas que impulsarán en el Congreso para el periodo 2026-2030.

Además, desde esta colectividad tomaron la decisión de declararse como partido de Gobierno.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, dice el comunicado del partido.

En el mismo sentido plantearon algunos puntos que consideran deben impulsarse desde el Congreso, entre ellos, mencionaron una reforma a la JEP.

“Reformar la JEP para otorgar seguridad jurídica a la Fuerza Pública. Superar la crisis del sector minero energético. Mejorar el acceso del crédito de los pequeños negocios y los informales, eliminando trámites y bajando impuestos. Impulsar una educación de calidad orientada al empleo y al emprendimiento, especialmente de ciclos cortos”, dice el comunicado.

Desde el partido también reiteraron que reconocen en el programa de gobierno de Abelardo De la Espriella algunos de los idearios que ellos han impulsado.

“Recuperar la seguridad como valor democrático y evitar la impunidad de los criminales. Rescatar el sistema de salud. Bajar el costo del predial y tener avalúos catastrales soportados en la productividad de los predios”, dice el comunicado del Centro Democrático.

Puede leer:

Juan Fernando Cristo
Política

Juan Fernando Cristo reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella

Olmedo López.
Nación

Juez avala aceptación de cargos de Olmedo López y avanza sentencia anticipada por caso UNGRD

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Centro Democrático

Publicidad

Publicidad

Publicidad