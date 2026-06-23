Centro Democrático se declara partido de Gobierno y propone reforma a la JEP

Los congresistas del Centro Democrático sostuvieron hoy una reunión para hablar de los temas que impulsarán en el Congreso para el periodo 2026-2030.

Además, desde esta colectividad tomaron la decisión de declararse como partido de Gobierno.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, dice el comunicado del partido.

COMUNICADO DE PRENSA



La bancada de congresistas del Centro Democrático, reunida hoy bajo los lineamientos de Álvaro Uribe Vélez, presidente fundador del partido, Gabriel Vallejo, Director Nacional y Paloma Valencia, Vocera Política y Programática, expresa a la opinión pública… pic.twitter.com/r59ZVYpe0e — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 23, 2026

En el mismo sentido plantearon algunos puntos que consideran deben impulsarse desde el Congreso, entre ellos, mencionaron una reforma a la JEP.



“Reformar la JEP para otorgar seguridad jurídica a la Fuerza Pública. Superar la crisis del sector minero energético. Mejorar el acceso del crédito de los pequeños negocios y los informales, eliminando trámites y bajando impuestos. Impulsar una educación de calidad orientada al empleo y al emprendimiento, especialmente de ciclos cortos”, dice el comunicado.

Desde el partido también reiteraron que reconocen en el programa de gobierno de Abelardo De la Espriella algunos de los idearios que ellos han impulsado.

“Recuperar la seguridad como valor democrático y evitar la impunidad de los criminales. Rescatar el sistema de salud. Bajar el costo del predial y tener avalúos catastrales soportados en la productividad de los predios”, dice el comunicado del Centro Democrático.