Juan Fernando Cristo reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella

Aunque el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aún espera el resultado definitivo del escrutinio nacional para reconocer la victoria del presidente electo Abelardo de la Espriella, desde su entorno ya hay voces que se pronuncian sobre el nuevo gobierno.

Uno de ellos es el exministro del Interior y miembro del comité de campaña de Cepeda, Juan Fernando Cristo, quien a través de su cuenta de X felicitó al presidente De la Espriella.

“Los escrutinios concluyeron y sus resultados confirman el triunfo por un estrecho margen de @AbelardoPTE. Se rompieron todos los récords de participación ciudadana. Los colombianos decidieron en democracia, con libertad y tranquilidad. Felicitaciones al presidente electo por su elección. Poco menos de la mitad de los colombianos escogió la opción de la vida y La Paz de nuestro candidato @IvanCepedaCast”, afirmó Cristo.

Los escrutinios concluyeron y sus resultados confirman el triunfo por un estrecho margen de @AbelardoPTE . Se rompieron todos los récords de participación ciudadana. Los colombianos decidieron en democracia, con libertad y tranquilidad. Felicitaciones al presidente electo por su… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) June 23, 2026

El exfuncionario también señaló los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno para superar la extrema polarización y la crisis en materia social, de salud y seguridad.



“El gran desafío ahora es superar una división profunda del país que nos impide enfrentar con éxito los grandes desafíos en salud, seguridad, energía y servicios públicos. El Acuerdo Nacional es necesario como lo ha planteado nuestro candidato de la Alianza por la Vida y lo reiteró la noche del domingo. Por el bien de nuestro país le deseo éxitos al nuevo jefe de estado en su gestión. El sistema de pesos y contrapesos diseñado en la constitución del 91 funciona y seguirá garantizando la separación de poderes y nuestra estabilidad institucional”, concluyó Cristo.