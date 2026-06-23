Sectores políticos piden a Petro y Cepeda aceptar resultados tras escrutinios departamentales

Tras conocerse que el escrutinio coincidió en un 99,997 % con el preconteo de la Registraduría, diferentes dirigentes políticos reaccionaron y destacaron la solidez del proceso electoral.

Desde el sector político que respaldó a Abelardo De La Espriella, varias voces señalaron que el resultado ratifica la transparencia del proceso electoral.

El senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que con la conclusión del escrutinio se desvirtúan las denuncias de fraude. “Se cae la campaña de desprestigio a la democracia de Petro, no hubo fraude y el sistema electoral funcionó. Hay democracia, hay República y hay PRESIDENTE”.

Se cae la campaña de desprestigio a la democracia de Petro, no hubo fraude y el sistema electoral funcionó.



Hay democracia, hay República y hay PRESIDENTE 🐅 https://t.co/CbWT8kz8RF — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) June 23, 2026

En la misma línea, Jaime Andrés Beltrán, quien fue el gerente de regiones en la campaña del hoy presidente electo, afirmó que la decisión confirma el resultado electoral y lo calificó como un triunfo para las instituciones, el sistema electoral y la democracia colombiana.



También se pronunció la senadora Paloma Valencia pidiéndole al presidente Gustavo Petro y al excandidato Iván Cepeda reconocer los resultados.

“Se prueba que el sistema electoral colombiano es robusto y funciona. Los resultados están mostrando que en un 99% de los resultados del preconteo y el escrutinio son idénticos. Señor presidente Gustavo Petro, señor candidato Iván Cepeda, reconozcan los resultados. Colombia tiene un nuevo presidente, Abelardo de la Espriella”, aseguró Valencia.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó al registrador nacional, Hernán Penagos, y al equipo de la Registraduría por garantizar un escrutinio transparente.

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“Todo demócrata en Colombia y en el mundo, debe reconocer y aceptar el resultado electoral, empezando por el Presidente de la República”.

Entre tanto, el expresidente Iván Duque destacó el trabajo de los funcionarios de la Registraduría, los jueces, jurados de votación y la Fuerza Pública.

“La coincidencia del 99,997% entre el preconteo y el escrutinio ratifica la transparencia, solidez y confiabilidad de nuestro sistema electoral. Colombia demostró, una vez más, que sus instituciones democráticas son fuertes, confiables y merecedoras de la confianza de todos los ciudadanos”.

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Desde el Pacto Histórico manifestaron en un comunicado que cerca de 13 millones de colombianos respaldaron la candidatura de Iván Cepeda y aseguró que esa esperanza no ha sido derrotada.

“Ejerceremos plenamente el derecho a presentar y tramitar todas las reclamaciones contempladas en la ley electoral y a respetar y aceptar los resultados definitivos que arroje el proceso de escrutinio”, señala el comunicado.