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Registraduría confirma coincidencia del 99,997 % entre preconteo y escrutinio en segunda vuelta

Ya finalizó el primer nivel del escrutinio que realizan los jueces de la República.

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Elecciones presidenciales en Colombia
AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Los resultados del preconteo, que fueron presentados el pasado domingo tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, coinciden en un 99.997% con los resultados del escrutinio, según reveló la Registraduría.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, explicaron desde la entidad.

Es importante recordar que según estos resultados Abelardo De la Espriella es el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, pues obtuvo más votos que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.99 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, agrega la Registraduría.

Iván Cepeda había dicho que reconocía parcialmente los resultados del preconteo pero que esperaría los resultados del escrutinio para referirse al tema.

“De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, agregó la Registraduría.

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