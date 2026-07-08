ANDI rechazó cuestionamientos al proceso electoral del presidente Petro

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por los recientes cuestionamientos al proceso electoral colombiano que ha hecho el Gobierno Petro y advirtió que poner en duda los resultados de las elecciones sin pruebas afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y la estabilidad del país.

En un pronunciamiento, el gremio destacó la labor de la Organización Electoral y afirmó que el sistema colombiano ha demostrado de manera reiterada su solidez, seguridad y transparencia. Recordó que el proceso se sustenta en los formularios E-14, cuyos resultados son públicos y verificables, y que sirven como base para el escrutinio oficial.

La ANDI señaló que cualquier ciudadano, partido político u organización puede contrastar la información publicada tras el cierre de las votaciones con los resultados oficiales. En ese sentido, aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia que comprometa la integridad del proceso electoral.

"El respeto por las reglas democráticas constituye la principal garantía para preservar la estabilidad política, la confianza institucional y la convivencia ciudadana. Fortalecer esas reglas y respetar sus resultados es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para proteger el presente y el futuro del país", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.



El gremio considera que promover hipótesis o denuncias sin sustento probatorio resulta irresponsable y representa un riesgo para la confianza pública y la estabilidad institucional.

En el comunicado, la ANDI también expresó su preocupación por las declaraciones del presidente de la República, al considerar que cuestionan, sin evidencia, los resultados de unas elecciones que calificó como tranquilas, seguras, técnicas y transparentes.

El gremio reiteró que la legitimidad de la democracia se fundamenta en el respeto por la voluntad popular expresada en las urnas y en el reconocimiento de los resultados oficiales, independientemente de las posiciones políticas de los distintos actores.