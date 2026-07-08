Faltan ocho ministros por nombrar por parte del presidente Abelardo De La Espriella

Con el nombramiento de seis nuevos ministros, se sigue confeccionando el gabinete ministerial del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Se trata de Viviane Morales, ministra de Educación, Elsa Noguera, ministra de Transporte, Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda e Iván Cancino como ministro de Justicia.

Se suman estos nombres a los nombramientos que ya había hecho: Rodrigo Lara como Ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez como Ministro de Hacienda y Fabio Arjona como Ministro de Ambiente y el general (r ) Jorge Mora como ministro de Defensa.

Faltan por nombrar ministros o ministras en Cancillería, Salud, Agricultura, Trabajo, Minas, Ministerio de las TIC, Cultura y Ciencia.



Adicionalmente se conoció que el jefe de gabinete del presidente Abelardo De La Espriella será Nicolás Gómez Arenas, hijo del senador Enrique Gómez Martínez.

Hasta ahora han sido nombrados tres mujeres y siete hombres como ministros. Faltando ocho ministerios por asignar, por cuenta de la ley 2424 de 2024, el presidente Abelardo De La Espriella deberá nombrar seis mujeres y dos hombres.

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

Por regiones, el Caribe tiene por ahora tres ministros, los Santanderes tienen dos ministros, los antioqueños tienen una ministra y el centro del país tiene cuatro ministros.

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Sin duda el nombramiento que mayor controversia ha generado es el de Viviane Morales como ministra de Educación, excongresista, exfiscal general, una mujer con una larga trayectoria en el servicio público, reconocida por ser una activista en defensa de valores cristianos, incluso impulsando cuando fue congresista, un referendo para restringir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras. Por cuenta de sus posturas personales, su nombramiento ha generado polémica entre diferentes sectores sociales y políticos.