Los 4 argumentos del petrismo para pedir anular elección de De La Espriella: “Nuevas elecciones”

El abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, confirmó que radicará una demanda de nulidad contra la elección presidencial de Abelardo De La Espriella ante el Consejo de Estado, con el propósito de impedir su posesión el próximo 7 de agosto y lograr la convocatoria de unas nuevas elecciones. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jurista explicó que la acción se sustenta en cuatro cargos que, a su juicio, comprometen la validez del proceso electoral.

Pérez aseguró que la demanda no busca cuestionar el resultado por razones políticas, sino que pretende que la jurisdicción contencioso-administrativa examine presuntas irregularidades que, según afirmó, afectan la legalidad de la elección presidencial.

Los cuatro argumentos para pedir la nulidad de la elección

El primer cargo está relacionado con la doble nacionalidad de Abelardo De La Espriella. Según Pérez, el mandatario electo mantiene la ciudadanía estadounidense, situación que, desde su interpretación constitucional, genera una incompatibilidad para ejercer la Presidencia de Colombia.

"Lo que evitamos es que pueda posesionarse a través de esa demanda porque es absolutamente incompatible el hecho de que sea ciudadano estadounidense y pretenda ejercer como jefe de Estado en Colombia", sostuvo el exmagistrado.



Durante la entrevista explicó que el cuestionamiento no radica en la posibilidad de tener doble nacionalidad, sino en los compromisos de lealtad que, según dijo, adquiere un ciudadano al jurar fidelidad a la Constitución y a las leyes de Estados Unidos. Pérez recordó además que este mismo argumento fue planteado cuando De La Espriella inscribió su candidatura, pero aseguró que el Consejo de Estado le respondió que solo podría pronunciarse si el candidato resultaba elegido.

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

¿Injerencia extranjera en la campaña en Colombia?

El segundo argumento expuesto por el abogado se refiere a una supuesta afectación de la soberanía nacional por la presunta intervención de actores extranjeros durante la campaña presidencial. Pérez citó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien, según afirmó, aseguró que la elección de De La Espriella fue posible gracias a su apoyo.

"El Consejo de Estado tiene que anular esta violación grosera de nuestra soberanía nacional", manifestó. Asimismo, recordó que el presidente electo ha reconocido públicamente su cercanía con el Partido Republicano de Estados Unidos, hecho que, según su interpretación, deberá ser valorado por el alto tribunal junto con otras denuncias sobre posibles apoyos internacionales.

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Sin embargo, durante la entrevista reconoció que varias de las denuncias conocidas públicamente aún deberán ser probadas: "He escuchado que llegaron 10 millones de dólares para las iglesias evangélicas para que compraran los votos de sus feligreses. Eso hay que probarlo, eso no puede ser solamente especulación", afirmó.

¿Campaña de estigmatización y presuntas conductas penales?

El tercer cargo hace referencia al lenguaje utilizado por De La Espriella durante la campaña presidencial. Pérez sostuvo que presentó desde julio de 2025 una denuncia penal por presuntos delitos como amenazas, hostigamiento, instigación a delinquir y apología del genocidio.

El exfuncionario cuestionó particularmente expresiones utilizadas por el hoy presidente electo, como las referencias al "tigre" y a la "manada", las cuales calificó como discursos de intimidación.

Él es un tigre y tiene una manada, una manada que está dispuesta a destriparnos cuando el tigre le ordene a su manada hacerlo afirmó durante la entrevista con Mañanas Blu.

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También criticó referencias hechas durante el proceso de transición de gobierno al "Arca de Noé", interpretación que calificó como un símbolo de exclusión y violencia política.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo // Foto: AFP

¿Irregularidades en los escrutinios?

El cuarto argumento se centra en presuntas inconsistencias durante el escrutinio, especialmente en la votación del exterior. Pérez afirmó que existen más de cien mesas bajo revisión en las que, según dijo, aparecen cifras que considera irregulares y cuestionó que el Consejo Nacional Electoral no realizara los escrutinios correspondientes.

"Hay deficiencias en los protocolos técnicos, hay irregularidades sustanciales en los escrutinios y lo vamos a demostrar ante el Consejo de Estado", aseguró. Entre las situaciones que mencionó se encuentran mesas con una alta cantidad de votantes en consulados y la imposibilidad, según afirmó, de revisar documentos electorales como los formularios E-14 y E-11 durante el escrutinio de los votos en el exterior.

El objetivo: suspender la posesión y convocar nuevas elecciones

El exmagistrado explicó que la demanda solicitará una medida cautelar para suspender la posesión presidencial mientras el Consejo de Estado decide de fondo la acción de nulidad.

"Le estamos pidiendo al Consejo de Estado que suspenda la posesión del 7 de agosto de Abelardo de la Espriella y luego, mediante una sentencia de fondo, se anule el D-26... y se convoquen unas nuevas elecciones en Colombia con garantías para toda la ciudadanía y para todas las fuerzas políticas", afirmó.

Pérez también puso en duda la votación obtenida por el presidente electo, especialmente en el exterior, al señalar que existen aspectos que, según él, deben ser revisados por la justicia electoral. Aunque reconoció que el candidato derrotado, Iván Cepeda, aceptó públicamente los resultados, sostuvo que cualquier ciudadano puede acudir a la jurisdicción contenciosa para solicitar la nulidad de un acto electoral si considera que existen irregularidades sustanciales.

Al cierre de la entrevista, el abogado aseguró que más de 100.000 personas ya respaldaban la iniciativa ciudadana que acompaña la demanda y reiteró su invitación a seguir apoyando la solicitud que será estudiada por el Consejo de Estado.