Petro llama a Trump a un acuerdo nacional tras cuestionar su respaldo a De La Espriella

El presidente Gustavo Petro respondió a las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, en los que se habrían planteado beneficios como la suspensión de extradiciones y el retiro de altos mandos militares. A través de su cuenta de X, el mandatario negó que miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados por este tipo de gestiones y aseguró que las salidas registradas durante su gobierno obedecen a otras razones.

“A nadie en la fuerza pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de Derechos Humanos, por participación en política o por indicios de corrupción”, escribió.

En su pronunciamiento, Petro también relacionó la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia con un eventual regreso de sectores representados por los generales retirados Eduardo Zapateiro y Jorge Luis Vargas al manejo de la Fuerza Pública.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

El mandatario insistió, además, en la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional tras las elecciones del pasado domingo que dejaron al país dividido. En ese contexto, invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a participar directamente en ese proceso.



“Tenemos que hacer un acuerdo nacional fundamental en el que tiene que participar el presidente Donald Trump personalmente porque decidió participar de frente en las elecciones de Colombia”, afirmó.

Petro volvió a cuestionar el respaldo que Trump expresó a Abelardo De La Espriella durante la campaña presidencial y sostuvo que esa actuación constituye una injerencia en asuntos internos de Colombia. Incluso señaló que dicha participación, junto con los apoyos manifestados por otros mandatarios como Javier Milei, podría dar lugar a cuestionamientos sobre la validez de las elecciones.