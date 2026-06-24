Iván Velásquez negó acuerdos con Clan del Golfo y se desmarca de audios con promesas de Danilo Rueda

La revelación de audios de Noticias Caracol sobre los acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, en el marco de la paz total, desató una nueva controversia y llevó al exministro de Defensa, Iván Velásquez, a romper el silencio que había mantenido desde su salida del cargo en marzo de 2025.

Velásquez aseguró a través de X que se vio obligado a intervenir ante la gravedad de la información conocida y negó cualquier relación entre las conversaciones sostenidas por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Defensa.

“El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial”, afirmó el exministro al referirse a la salida de más de 35 generales y altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía ocurrida en agosto de 2022, una decisión que volvió a ser objeto de cuestionamientos tras estas revelaciones.

He tenido por norma no hacer ningún pronunciamiento público desde la fecha en que me retiré del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ante la muy grave información difundida en el día de hoy por la unidad investigativa de Noticias Caracol, me veo obligado a precisar:

1. La… — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 24, 2026

Iván Velásquez explicó que la evaluación de los oficiales comenzó incluso antes de asumir formalmente el cargo y que se trató de “un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”. Además, insistió en que las conversaciones o compromisos que Rueda hubiera adquirido con grupos armados ilegales no fueron conocidas por él ni antes ni después de producidas y, por lo tanto, “no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República”.



El exministro también se refirió a uno de los puntos más polémicos de los audios: la posibilidad de suspender bombardeos contra estructuras criminales. Sobre este aspecto fue enfático al señalar que “tampoco es cierto que se hubiera convenido, ni siquiera abordado el tema, la suspensión de bombardeos”.

Según explicó, la única restricción vigente durante su administración fue la prohibición de realizar bombardeos cuando existiera presencia de menores de edad, “atendiendo al principio de precaución y a la prevalencia superior de los derechos de los niños”. Agregó además que la autorización para este tipo de operaciones correspondía exclusivamente al presidente de la República.

Frente a las afirmaciones hechas por Danilo Rueda en las grabaciones reveladas, Velásquez sostuvo que “solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”.

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Finalmente, el exministro defendió los resultados operacionales obtenidos durante su gestión y destacó que entre agosto de 2022 y marzo de 2025 fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo, mientras que otros 491 se desmovilizaron y 137 murieron en operaciones militares, cifras con las que buscó desvirtuar las versiones sobre una supuesta reducción de la ofensiva estatal contra esa organización criminal.