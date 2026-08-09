Ministro Lara asumirá directamente el CERREM y frena procesos que se adelantan en la UNP

Sigue la revisión de procesos por parte del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ordenó cambios en el funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que analiza los casos de personas que requieren medidas de protección.

A través de una circular con firma del 7 de agosto, Lara informó que asumirá personalmente la presidencia del comité y que no delegará esta función. Por esta razón, las sesiones que sean convocadas deberán contar con su presencia y dirección.

La orden también afecta las reuniones que ya habían sido convocadas y las que están pendientes. Todas deberán ser programadas de manera que el ministro pueda participar y dirigirlas. La Secretaría Técnica o quien convoque al CERREM deberá abstenerse de realizar una sesión si Lara no está presente.

Además, Rodrigo Lara dio instrucciones a la Dirección General y a la Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Antes de cada reunión, deberán enviar a su despacho las convocatorias, agendas, documentos técnicos e informes de evaluación de riesgo que serán revisados por el comité.



La circular está dirigida precisamente a los directivos de la UNP y a la Secretaría Técnica del CERREM y señala que estas medidas buscan garantizar la función de la presidencia del comité, la transparencia en las recomendaciones de protección y el cumplimiento de las reglas de la función pública.