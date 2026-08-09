“Fue el remedio más malo que la enfermedad”: dura crítica a la crisis de las EPS en Gobierno Petro

La crisis del sistema de salud será uno de los principales retos que recibirá el gobierno de Abelardo De La Espriella. Jorge Toro, director de la UNIPS, advirtió que alrededor de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan y pidió tomar decisiones inmediatas para evitar que la situación continúe.

Para Toro, el problema más urgente está en la falta de recursos que ha llevado a la red prestadora a cerrar servicios y limitar la atención. Por eso, consideró que el primer paso del nuevo Gobierno debe ser garantizar una red abierta para que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios médicos.

¿Qué necesita el sistema de salud para salir de la crisis?

El director de la UNIPS planteó que el plan de choque anunciado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, debe concentrarse inicialmente en una inyección de recursos mediante un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La medida de choque de muy corto tiempo no puede ser otra que garantizar los recursos que le faltan al sistema”, afirmó.

Toro también señaló que las cuentas del sector deben ser aclaradas, pues existen diferentes cifras sobre las deudas acumuladas. Mencionó un reporte de la Contraloría que ubicaba la cartera en $32 billones y otro estudio posterior que la elevaba a $45 billones.

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Sin embargo, pidió que el proceso de revisión no frene los pagos actuales. “Mientras aclaramos las cuentas, hay giro, debe haber giro”, sostuvo.

¿Qué pasará con las EPS intervenidas?

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Uno de los puntos más críticos está relacionado con las EPS intervenidas por el Estado. Toro cuestionó el manejo que han tenido estas entidades y aseguró que los usuarios han terminado afectados en el acceso a medicamentos y servicios.

“Eso resultó el remedio más malo que la enfermedad”, afirmó al referirse a las intervenciones.

A su juicio, el Gobierno debe revisar la gestión de las entidades intervenidas y poner al frente de ellas equipos con capacidad técnica, conocimiento del sector y capacidad operativa.

Finalmente, Toro consideró que el sistema necesita una reingeniería del modelo de aseguramiento, aunque señaló que primero debe estabilizarse financieramente para garantizar la atención de los pacientes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos pacientes no reciben actualmente su tratamiento?

Jorge Toro aseguró que cerca de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan.

¿Qué necesita el sistema de salud para estabilizarse?

El director de la UNIPS plantea una inyección de recursos, un ajuste de la UPC, saneamiento de las cuentas y continuidad de los pagos a los prestadores.

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¿Qué propone para las EPS intervenidas?

Toro considera necesario mejorar su gestión con equipos técnicos y operativos que permitan recuperar el acceso de los usuarios a medicamentos y servicios.