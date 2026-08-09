“La situación fiscal es la más crítica en 26 años”: experto alerta sobre el panorama económico

Colombia enfrenta una situación fiscal que no tendría un precedente reciente. Así lo advirtió Luis Fernando Mejía, CEO de Lumin Economic Intelligence, al analizar las primeras medidas económicas anunciadas por el presidente Abelardo De La Espriella durante su llegada al Gobierno.

Para el economista, el nuevo Ejecutivo plantea un cambio de dirección en materia económica, especialmente con el anuncio de eliminar el impuesto al patrimonio y preparar una reforma tributaria estructural. Sin embargo, señaló que el principal desafío será convertir esos anuncios en decisiones concretas y fiscalmente viables.

¿Qué tan grave es la situación fiscal de Colombia?

Mejía aseguró que las finanzas públicas atraviesan su momento más complejo desde la crisis de finales de los años noventa. Según sus cálculos, el déficit fiscal podría acercarse al 8 % del PIB este año, una cifra que superaría incluso la registrada en 1999.



“Yo que sigo hace ya 25 años a la economía colombiana, le diría que es la situación más crítica en el Frente Fiscal desde la crisis de finales de los 90s”, afirmó.

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El analista consideró que el recorte de $20 billones anunciado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sería apenas un primer paso. A su juicio, el país necesita una hoja de ruta que permita alcanzar un ajuste de hasta $64 billones.

Entre las áreas que deberían revisarse mencionó la burocracia estatal, los gastos ineficientes y los subsidios. Señaló que la nómina estatal aumentó 30 % en términos reales durante los últimos tres años y cuestionó que ese crecimiento se haya traducido en mayor eficiencia.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: AFP

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¿Qué cambios plantea el nuevo Gobierno en impuestos?

Mejía respaldó la eliminación del impuesto al patrimonio y consideró que puede favorecer la inversión, aunque advirtió que el tributo representa cerca de $1 billón anual de recaudo, por lo que será necesario compensar esos recursos.

También destacó la necesidad de una reforma que simplifique el sistema tributario y dé mayor estabilidad a las reglas para los inversionistas.

¿Qué propone para Ecopetrol?

En materia energética, el economista respaldó una transición que calificó como responsable y planteó recuperar la exploración de petróleo y gas, incluso mediante fracking bajo estándares ambientales y técnicos rigurosos.

Para Ecopetrol, señaló tres prioridades: recuperar su solidez financiera, fortalecer el gobierno corporativo y concentrarse en proyectos que generen valor para la empresa.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tan grave es el déficit fiscal de Colombia?

Luis Fernando Mejía estima que el déficit fiscal podría llegar cerca del 8 % del PIB, un nivel que considera el más alto de la historia reciente del país.

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¿Cuánto debería recortar el Gobierno el gasto público?

Mejía considera insuficiente un recorte de $20 billones y plantea una hoja de ruta para alcanzar un ajuste de hasta $64 billones.

¿Qué cambios necesita Ecopetrol según Luis Fernando Mejía?

El economista plantea recuperar la solidez financiera de Ecopetrol, fortalecer su gobierno corporativo y priorizar proyectos que generen valor.