La Alcaldía de Bucaramanga anunció que emprenderá la defensa jurídica del empréstito destinado a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad, luego de que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito decretara la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal 009 de 2026, aprobado por el Concejo Municipal y que autorizó la contratación de operaciones de crédito público.La Administración Municipal precisó que la decisión judicial corresponde a una medida cautelar y no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acuerdo. En ese sentido, informó que hará uso de todos los mecanismos procesales y recursos contemplados por la ley para controvertir la decisión y buscar su revocatoria. El plan financiado con el empréstito contempla la construcción de nuevas vías, la modernización de la red semafórica, la implementación de cruces seguros, mecanismos de control del tráfico y otras intervenciones orientadas a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad de la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla reiteró que respeta la decisión de la Rama Judicial, pero defendió la legalidad del proceso y aseguró que el proyecto fue estructurado con respaldo técnico, financiero y jurídico. Agregó que el crédito permitiría acelerar inversiones para superar el rezago en infraestructura urbana que enfrenta Bucaramanga desde hace más de una década.El Acuerdo Municipal 009 de 2026 autorizó al Municipio a contratar un empréstito para ejecutar proyectos de movilidad e infraestructura considerados estratégicos para Bucaramanga. Sin embargo, una demanda derivó en la adopción de una medida cautelar que suspendió provisionalmente sus efectos mientras avanza el proceso judicial. La Alcaldía insiste en que la suspensión no representa una decisión de fondo y que continuará defendiendo la iniciativa por considerar que beneficiará la competitividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.