Economía colombiana creció 0.7 % en el primer trimestre de 2024; industria sigue en rojo

La economía colombiana creció un 0.7 % en el primer trimestre del 2024, según el reporte oficial del Dane.

Aunque los datos del crecimiento están en línea con las expectativas de los analistas económicos, la cifra continúa por debajo del 1 % y muy cerca de las cifras reportadas el año pasado.

De hecho, el Dane revisó a la baja las cifras del crecimiento económico para enero y febrero y reportó que en marzo se tuvo una contracción económica del 1.5 %.

Durante los primeros tres meses del año, a mitad de los sectores económicos les fue muy bien y a la otra mitad muy mal. En las sorpresas positivas están las actividades del gobierno en salud, educación o fuerza pública, así como en acueductos. También el entretenimiento, los conciertos y la cosecha de frutas le ayudaron a la economía.

Sin embargo, a la otra mitad de los sectores les fue mal o muy mal. Entre ellos la industria, los restaurantes y hoteles, el sector financiero y la minería.

"Lo que sucede en la industria pues ha estado explicado mucho por lo que sucedió después de la pandemia, digamos en niveles históricos que Colombia nunca había manejado. Pero todo eso no se vendió, la industria lo produjo y por eso reportamos niveles altísimos de nuevo, niveles históricos para el país. Pero ellos sí manejan inventarios, lo que han hecho desde esas altísimas producciones que tuvimos en el 2022 fue empezar a desacumular inventarios. Pero la demanda también ya ha caído, digamos después de esa recuperación económica y lo veíamos, el gasto y consumo de los hogares, por ejemplo, está demandando menos prendas de vestir. De ahí volvemos a encadenar hacia hiladuría, tejeduría y toda esta industria que tiene que ver con esas prendas de vestir. Entonces están sacando, todos esos inventarios no se están produciendo más porque la gente no está demandando más tampoco", explicó la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Del lado de la demanda, el gasto del Gobierno se contrajo y también se contrajo la inversión. Aunque la inversión no cae al mismo ritmo que el año pasado, sigue cayendo especialmente por las menores compras de maquinaria y equipo.

A continuación, se detallan las principales contribuciones por sector:



Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: Este sector registra un crecimiento del 5.3 %, lo que representa una contribución del 0.7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado. Este incremento destaca su importancia en la economía, reflejando el fortalecimiento de los servicios públicos y sociales.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Con un crecimiento del 5.5 %, esta actividad aporta 0.5 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado. Su desempeño positivo resalta el papel crucial del sector primario en el desarrollo económico, mostrando un aumento en la producción y productividad agrícola.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental: Este sector experimenta un crecimiento del 4.5 %, contribuyendo con 0.2 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado. Su expansión refleja la importancia de la infraestructura y los servicios básicos para el desarrollo sostenible.

En cuanto al crecimiento trimestral ajustado por efecto estacional y calendario del Producto Interno Bruto (PIB), se observa un aumento del 1.1%. Este incremento se acompaña de un sólido desempeño en diversas actividades económicas: