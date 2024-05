“No hay razones para creer que mejoraremos”: presidente de la Andi sobre crecimiento de economía

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que, ahora, no hay razones para creer que el país está mejorando en cuanto a las expectativas y cifras de crecimiento económico. De hecho, comentó que es probable que sea de un 0 % o 0.2 %, lo que generaría “gran frustración” si se compara con los datos del año anterior, en el que el acumulado fue de 0.6 %. Esto, explicó, representaría un estancamiento y “un retroceso importante”.

“Cuando pasa el tiempo y uno no crece y no progresamos y la economía no evoluciona, lo que pasa en lo social es que estamos teniendo un retroceso importante como país. Entonces, diría que no, que en este momento no hay razones y lo peor es que no hay razones para imaginarse que el resto del año vaya a ser mucho mejor porque no están pasando cosas que deberían estar pasando”, recalcó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

De acuerdo con Mac Master, no hay inversión y hay "un grado de incertidumbre en la economía que solo crece", sumado al problema "importante" de empleos en el país. Por eso, añadió, no hay sustento para poder decir que se está mejorando en este año.

¿Qué tiene que ver la reforma tributaria con la desaceleración de la economía?

A la pregunta de por qué hoy varios expertos o sectores están hablando dos años después del impacto de la reforma tributaria, el presidente de la Andi señaló que era necesario advertir sobre las consecuencias que generaría si se tramitaba como estaba, es decir, “en contra de la actividad económica que va a afectar la inversión y afectando los hogares colombianos”.



“Lo que estamos viviendo hoy en día son las consecuencias, en parte, de eso. Son muchas cosas, porque todavía tenemos temas de la pandemia, tema de la crisis logística, de inflación que se presentó y afectó la capacidad de compra de los hogares y la política monetaria para contrarrestar la inflación”, explicó.

Justamente, por todos esos indicadores, Bruce Mac Master recalcó que se debía tener mayor cuidado con la reforma tributaria y “no se tuvo y se hicieron oídos sordos en el Gobierno y en el Congreso”.

