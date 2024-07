Hablar de acuerdo nacional, en abstracto, no significa absolutamente nada: presidente Andi

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se pronunció sobre la situación actual en el país, en cuanto a economía e industria y, sobre todo, entendiendo el llamado que hay por un acuerdo nacional. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, habló de la importancia de un verdadero diálogo y debate democrático en el proceso de construir soluciones y futuro para Colombia. Sin embargo, dijo que un acuerdo así no sirve de nada sin una idea concisa.

El presidente de la Andi resaltó la necesidad de que, si se desarrolla, el acuerdo nacional tenga contenido y se enfoque en discusiones concretas sobre los temas que más le importan y afectan a la ciudadanía, como las reformas. En ese sentido, planteó la importancia de analizar y evaluar los proyectos de ley en términos económicos, así como trabajar en propuestas que impulsen la reactivación económica y la generación de empleo.

“Porque ese es el punto. El punto es que hablar de acuerdo nacional, en abstracto, no significa absolutamente nada y no significa nada hasta tanto no digamos qué discusiones vamos a dar, escojamos las discusiones, escojamos los temas, trabajemos los temas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una gran cantidad de propuestas alrededor de las reformas que han llegado al Congreso. Ya vimos que el ministro de Cristo, inclusive, publicó un listado de las leyes que quiere y los trámites de reformas que quiere adelantar en el Congreso; yo pensaría que sería muy importante que pudiéramos, efectivamente, hombre, conversar sobre cada uno de esos proyectos de ley y ver efectivamente qué es lo que los colombianos todos creemos debe suceder, por ejemplo, en el sistema de salud o sobre el sistema de salud o en el caso de la laboral”, detalló.

En cuanto a los recursos y las estrategias para la llamada paz total, Mac Master señaló que todos deben estar de acuerdo en que Colombia es “mejor con paz que sin ella”, pero enfatizó la importancia de unirse alrededor de propósitos comunes.

Sin embargo, expresó cierto grado de escepticismo debido a experiencias anteriores en las que se habló de acuerdo nacional sin lograr implementarlo. A pesar de esto, manifestó su disposición a participar y trabajar en pro del país.

Y es que el foro organizado por la Andi y los demás gremios será un primer paso para conocer las intenciones y los contenidos concretos del acuerdo nacional. Se espera que a partir de este se pueda avanzar hacia una verdadera construcción de consensos para el futuro de Colombia.